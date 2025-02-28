Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | Hangi ilçeler ve sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…
Nevşehir'in hangi ilçelerinde elektriklerin kesildiğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.
NEVŞEHİR 28 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
Kaynak: Haber Merkezi