NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Nevşehirliler dikkat! Bu bölgelerde kesinti yaşanacak
Nevşehirliler dikkat! Nevşehir’in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin ayrıntıları ve etkilenecek sokaklar listelendi. Nevşehir’de elektrik ne zaman, saat kaçta kesilecek? İşte tüm detaylar…
MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…
İŞTE NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
KOZAKLI
24.02.2025 09:30 - 24.02.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİRKOZAKLIHIZIRUŞAĞI KÖYÜ
NEVŞEHİRKOZAKLIKÜLLÜCE KÖYÜ
NEVŞEHİRKOZAKLIYASSICA KÖYÜ
MERKEZ
24.02.2025 10:00 - 24.02.2025 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
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