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NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Nevşehirliler dikkat! Bu bölgelerde kesinti yaşanacak

NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Nevşehirliler dikkat! Bu bölgelerde kesinti yaşanacak
Nevşehirliler dikkat! Nevşehir’in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin ayrıntıları ve etkilenecek sokaklar listelendi. Nevşehir’de elektrik ne zaman, saat kaçta kesilecek? İşte tüm detaylar…

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar haberimizde…

İŞTE NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

KOZAKLI
 
24.02.2025 09:30 - 24.02.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR KOZAKLI HIZIRUŞAĞI KÖYÜ
NEVŞEHİR KOZAKLI KÜLLÜCE KÖYÜ
NEVŞEHİR KOZAKLI YASSICA KÖYÜ
 
 
MERKEZ
 
24.02.2025 10:00 - 24.02.2025 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
 
NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ
NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK KÖYÜ, YENİ MEVKİİ
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Nevşehir elektrik kesintisi #Nevşehir #MEDAŞ

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