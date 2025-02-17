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Niğde için kar uyarısı geldi! 2025 Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Niğde için kar uyarısı geldi! 2025 Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..
Meteoroloji’den Niğde için kar yağışı uyarısı geldi. Niğdeliler hazır olun. Lapa lapa kar geliyor. Niğde’de hava durumu nasıl olacak? 2025 Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

Niğde ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek! Peki, Niğde'ye kar ne zaman yağacak? İşte, Niğde hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

Niğde Hava Durumu | Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Niğde için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Niğde'de kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. İşte 17-21 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

18 Şubat Salı

(18 Şubat Salı Niğde Hava Durumu)

Niğde Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Niğde yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 17-21 Şubat haftasında Niğde'nin merkez dahil tüm ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan karla karışık yağmur bazı ilçelerde yoğun kar yağışına dönüşebilir. 21 Şubat Cuma günü Niğde'de kar yağışı yerini sisli havaya bırakıyor. 

19 Şubat Çarşamba

(19 Şubat Çarşamba Niğde Hava Durumu)

Niğde'de Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Niğde genelinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Niğde'de gece hava sıcaklığının -17°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

22 Şubat Cumartesi

(22 Şubat Cumartesi Niğde Hava Durumu)

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Niğde hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°

Yarın için Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 8°

19 Şubat 2025 Çarşamba Niğde hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°

20 Şubat 2025 Perşembe Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°

 21 Şubat 2025 Cuma Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık -5°

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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