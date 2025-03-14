Niğde’ye yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi: Niğde’de yağış var mı? Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Niğde ve ilçeleri için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Niğde'de yağış var mı, Niğde'de sıcaklık düşecek mi? Niğde için hava durumu bugün nedir? Niğde için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Niğde hava durumu

İLÇELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK: TARİH VERİLDİ

Niğde'nin merkez dahil tüm ilçelerinde, 18 Mart Salı günü yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da 1-2 derece düşüş yaşanacak.

NİĞDE'YE YAĞIŞ GELİYOR: SALI GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

Niğde'de bir süredir etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Mart Salı günü şehir genelinde yağış bekleniyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceğini ve yağışın yer yer etkili olacağını belirtti. Vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye edilirken, sürücülerin de dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yağışın, hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi