Niğdeliler dikkat! Bu mahallelere elektrik verilmeyecek! MEDAŞ tek tek listeledi
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Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi için MEDAŞ sokakları tek tek listeledi. Vatandaşların mağdur olmaması adına MEDAŞ öncesinde uyarıda bulundu. Niğde’de ne zaman hangi mahallelerde elektrik kesilecek? İşte Niğde elektrik kesintisi
Niğde'nin 4 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. MEDAŞ altyapı ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri gerçekleştirecek. Niğde'de elektrik ne zaman, hangi mahallelerde kesilecek? İşte tüm bilgiler…
Niğde'de hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.
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