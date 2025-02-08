O Ses Türkiye Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? O Ses Türkiye Juri Üyeleri Kimler? 8 Şubat TV8 Yayın Akışı
Sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği program, bu sezon da sürprizlerle dolu. İzleyicilerin merakla beklediği jüride ise dikkat çekici bir isim yer alıyor. İşte O Ses Türkiye’nin yayın tarihi ve jüri kadrosu hakkında detaylar...
O Ses Türkiye İlk Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni sezonuyla büyük heyecan yaratan O Ses Türkiye'nin ilk bölümü, bu akşam 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın en çok konuşulan detaylarından biri de jüri üyeleri oldu.
O Ses Türkiye Jürisi Kimlerden Oluşuyor?
2025 sezonunda O Ses Türkiye jürisinde deneyimli isimler yer alıyor. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise, yarışmacıları yönlendirecek isimler olarak dikkat çekiyor.
O Ses Türkiye Saat Kaçta Başlıyor?
Merakla beklenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonu, bu akşam 8 Şubat Cumartesi günü başlıyor. İlk bölüm saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışma, sürprizlerle dolu jüri kadrosu ve heyecan verici performanslarla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
O Ses Türkiye Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelecek olan program, 8 Şubat Cumartesi saat 20.00'de yayınlanacak.
8 Şubat TV8 Yayın Akışı
07:45 - Süper 1 Takım (Çizgi Film)
08:00 - Türkiye'nin Doktorları (Yeni Bölüm / Program)
09:00 - Oynat Bakalım (Program)
10:00 - Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)
13:00 - Ben Eşimi Bilmez Miyim (Yeni Bölüm / Program)
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