ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? 2025 MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanır, ne zaman açıklanacak?
Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. 2025 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve hangi platformdan duyurulacağı konusunda araştırmalar başladı. İşte, ÖSYM’nin sınav takvimine göre belirlenen o tarih…
2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Şimdi ise adaylar, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ve hangi platformdan duyurulacak? İşte, merak edilen detaylar…
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARI NEREDEN DUYURULUR?
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden ulaşabileceklerdir. Sonuç belgesi adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylara resmi tebligat olarak kabul edilecektir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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