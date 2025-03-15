Piyasa 4. Bölüm izle tek parça! Kanal D Piyasa dizisi son bölüm izle full HD!
Piyasa, 4. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek olan dizide, Münevver, içine düştüğü çıkmazdan kurtulmaya çalışacak. Öte yandan, Keriman, Ahsen’in kendisine yaptığı haksızlıklardan sonra, Kenan’dan Münevver’i tuzağa düşürmesini ister. Piyasa’nın bu akşamki bölümünde, gerilim yüksek ve izleyiciyi ekran başına kilitleyecek anlar yaşanacak. İşte Piyasa 4. bölüm izleme bilgileri...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Piyasa' bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Münevver'in yaşadığı zorluklar izleyiciyi derinden etkilemişti. Bu akşamki bölümde ise Kenan ve Gani, Münevver'i korumak için çabalarını artırırken, bu durum Münevver'i karmaşık bir duruma sokacak. Beklenmedik bir gelişme, Kenan ve Münevver arasındaki gerilimi daha da arttırırken, Münevver'in zor bir seçim yapması gerekecek.
Piyasa 4. Bölüm Özeti
Oyuncu kadrosu, tanıtım filmleri ve hikayesi ile adından söz ettiren dizi "Piyasa”, yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği, senaryosunu başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Dizinin dördüncü bölümünün konusu şöyle;
Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”