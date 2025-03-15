Piyasa 4. Bölüm izle tek parça! Kanal D Piyasa dizisi son bölüm izle full HD!

Piyasa, 4. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek olan dizide, Münevver, içine düştüğü çıkmazdan kurtulmaya çalışacak. Öte yandan, Keriman, Ahsen’in kendisine yaptığı haksızlıklardan sonra, Kenan’dan Münevver’i tuzağa düşürmesini ister. Piyasa’nın bu akşamki bölümünde, gerilim yüksek ve izleyiciyi ekran başına kilitleyecek anlar yaşanacak. İşte Piyasa 4. bölüm izleme bilgileri...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Piyasa' bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Münevver'in yaşadığı zorluklar izleyiciyi derinden etkilemişti. Bu akşamki bölümde ise Kenan ve Gani, Münevver'i korumak için çabalarını artırırken, bu durum Münevver'i karmaşık bir duruma sokacak. Beklenmedik bir gelişme, Kenan ve Münevver arasındaki gerilimi daha da arttırırken, Münevver'in zor bir seçim yapması gerekecek. Piyasa 4. Bölüm Özeti Oyuncu kadrosu, tanıtım filmleri ve hikayesi ile adından söz ettiren dizi "Piyasa”, yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği, senaryosunu başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Dizinin dördüncü bölümünün konusu şöyle; Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Piyasa 4. Bölüm izle! Kaynak: Haber Merkezi

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