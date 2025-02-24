Ramazan Sofraları İçin Hurma Seçimi: Hangi Çeşit, Hangi Fiyat? Hurma Fiyatları Ne Kadar? Hangi Hurma Çeşitleri Var?

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında tezgahlara gelen hurmalar, türüne göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kuruyemişçi Mehmet Erbaş, her kesime hitap eden hurma çeşitleri sunduklarını belirterek, "Vatandaşın dönüp gitmeyeceği, bütçesine uygun şekilde alabileceği her çeşit hurmamız var" dedi.

Hurma Fiyatları Ne Kadar?

Bolu'da satılan hurmaların fiyatları 60 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Kutu hurmalar 60 TL'den başlarken, daha büyük ve kaliteli çeşitlerin fiyatı 120 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkıyor. Bazı özel hurma çeşitlerinin fiyatı ise 800 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Hangi Hurma Çeşitleri Var?

Bolu'da en geniş hurma çeşitlerine sahip olduğunu belirten Erbaş, Medine hurması, Cezayir hurması, İran hurması, Tunus hurması, Mezopotamya hurması ve yaş hurma gibi seçeneklerin tezgahlarda bulunduğunu söyledi.

Satışlar Artacak mı?

Ramazan'a günler kala hurma satışları henüz tam hız kazanmış değil. Erbaş, "Tezgahı açalı 3 gün oldu, satışlar yavaş yavaş başlıyor. Ramazan'da daha fazla rağbet bekliyoruz" dedi.

Peki, siz hurmanızı seçtiniz mi? Hangi çeşit hurma iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak?