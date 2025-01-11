Reyting sonuçları 10 Ocak 2025: Dünün reyting birincisi kim, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp reyting sonucu! AB ve Total sıralamada kim birinci oldu

Reyting sonuçlarının birincisi her zaman izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 10 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında birçok popüler yapım yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de ise Yalı Çapkını dikkat çeken diziler arasında yer aldı. Total ve AB gruplarındaki reyting sıralamaları her gün değişiklik gösterirken, zirvenin sahibi olan yapım bu kez de merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ocak Cuma akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…

Televizyon ekranlarında dün gece reyting yarışı nefes kesti. 10 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan yapımlar arasında hangisinin reytinglerde zirveye oturduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zembilli, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti gibi popüler dizilerin yeni bölümleri dün akşam izleyiciyle buluştu. Hangi yapımın toplam izleyici kitlesinde birinci olduğu ve AB grubunda liderliği ele geçirdiği büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, 10 Ocak 2025 reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar…

10 OCAK REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

Televizyon dünyasında her gün değişen reyting sıralamaları, 10 Ocak Cuma günü de farklı bir mücadeleye sahne oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını gibi sevilen yapımların yeni bölümleri ekranlardaydı. İzlenme oranlarının zirve yarışında kazananın kim olduğu sorusu ise hâlâ yanıt arıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte ayrıntılar…

10 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medyayı yakından takip edenler için dün akşamın reyting sonuçları oldukça ilgi çekici. Popüler dizilerin ekranlara geldiği gecede, hangi yapımın birinci olduğu ve toplam izlenme sıralamasında zirveye çıktığı merak ediliyor. Reyting sıralamaları saat 11.00 itibarıyla netleşecek. 10 Ocak 2025'in AB ve Total grubu sonuçları açıklanır açıklanmaz gündemin ilk sıralarına oturacak gibi görünüyor.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG ŞAMPİYONLARI

Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarında Total grubunda birincilik Esra Erol'un oldu. Survivor ikinci sırada yer alırken, Zembilli dizisi üçüncü sırayı aldı. AB grubunda ise zirvede yine Esra Erol yer alırken, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ikinci, Survivor ise üçüncü sıradaydı. Bu haftanın sonuçları ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

Reyting rekabeti giderek daha da yoğunlaşıyor. Bakalım, 10 Ocak 2025 reyting sonuçları hangi yapımı zirveye taşıyacak? Gözler açıklanacak sonuçlarda!

Kaynak: Haber Merkezi