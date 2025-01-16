Sadece 20 dakika yetiyor! Şekerleme yaparak beyin yaşınızı 6.5 yıl geri alın!

Günde sadece 20 dakikalık bir şekerleme, beyninizin yaşlanmasını yavaşlatabilir. Araştırmalara göre bu alışkanlık, sağlığınıza 6.5 yıl kazandırabilir!

Gün içinde yapılan kısa uykular, sağlığınız için düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Uyku düzeninin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkisi zaten biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, kısa süreli şekerlemelerin de beyin sağlığı üzerindeki faydalarını ortaya koyuyor.

Sadece 20 dakika ile bile daha dinç bir zihin ve genç bir beyin mümkün!

Şekerlemenin beyne faydaları

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmalara göre, düzenli olarak öğle uykusu uyuyan kişilerin beyin hacmi daha büyük oluyor. Bu durum, beyin yaşlanmasının 2.6 ila 6.5 yıl arasında yavaşlaması anlamına geliyor.

Şekerleme, beynin yorgunluğunu azaltırken hafıza ve odaklanma yeteneğini de güçlendiriyor.

Nasıl yapmalı?

Uzmanlar, şekerleme için ideal sürenin 20-30 dakika olduğunu belirtiyor. Öğle yemeğinden sonra hafif bir yürüyüş yapıp ardından kısa bir uyku molası vermek en etkili yöntemlerden biri.

Ancak burada derin uykuya dalmak değil, beden ve zihni hafifçe dinlendirmek esas.

Sindirim sistemi ve genel sağlık üzerindeki etkileri

Kısa süreli şekerleme alışkanlığı, sindirim sistemini de olumlu etkiliyor. Uyku sırasında mide ve bağırsaklar dahil olmak üzere tüm büyük sistemler rahatlama sinyali alıyor.

Bu durum, sindirim rahatsızlıklarının azalmasına ve genel olarak daha sağlıklı bir bedene katkı sağlıyor.

Yüzüstü uyuyanlar dikkat!

Şekerleme sırasında uyuma pozisyonuna dikkat etmek de önemli. Yüzüstü uyumak, vücudun kaslarını gerebilir ve kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, kılcal damarlardaki atıkların atılmasını zorlaştırabilir.

Daha rahat bir şekerleme için sırt üstü veya yan yatış pozisyonlarını tercih etmek, gerekirse ofis tipi uyku yastıklarından faydalanmak öneriliyor.

Gün içinde yapacağınız 20 dakikalık bir şekerleme, sadece enerji seviyenizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığınızı koruyarak yaşlanmayı da yavaşlatır. Bu alışkanlığı günlük rutininize ekleyerek hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Unutmayın, sağlıklı bir uyku düzeni, daha kaliteli bir yaşam demektir!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi