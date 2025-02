Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Now TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak yapımın yeni bölümü 23 Şubat Now TV yayın akışında yer almadı. Bu noktada seyirciler ’’Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar…

Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş'ın oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir paşa ailesini konu alan yapımın yeni bölümü 23 Şubat Now TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘'Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte 23 Şubat 2025 Now TV yayın akışı… ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 23 Şubat 2025 Now TV yayın akışına göre Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Yayın akışına göre, dizi saatinde Kızıl Goncalar dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak. ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK? "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" isimli dizi ile ilgili Şakir Paşa'nın oğlu ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının şikayeti üzerine karar verildi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla durduruldu. Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından aktardığına göre, aileden yapılan açıklamada, "Büyük dedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. RTÜK'TEN "ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR" DİZİSİ KARARI Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında mevcut bölümlerinin yayınını ve yeni bölümlerinin çekilmesini durdurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından dizi hakkında açıklama yaptı. Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna Duyurulur!" Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son Üst Kurul toplantısında toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi hakkında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizi ile ilgili alınan karar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir. Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir. Bu kapsamda, 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un "Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6'ncı maddesi; "Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın "Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138'inci maddesi; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DİZİNİN TÜM VİDEOLARI VE GÖRSELLERİ SİLİNDİ Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisine ait tüm videolar resmi YouTube hesabından silindi. Ayrıca Now'un sitesinden de dizinin adı, görselleri ve bölümleri silindi. Yapım yayın akışından çıkarıldı. Kaynak: Haber Merkezi

