Son Dakika az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 24 Şubat 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler

Az önce deprem mi meydana geldi? Türkiye, fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık deprem riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bu sarsıntıları daha fazla hissediyor. İşte son depremler listesi...

Son dakika deprem gelişmeleri, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor.

Bulunduğunuz bölgedeki sarsıntıları hisseden veya en güncel bilgileri almak isteyen vatandaşlar, son depremler listesine bakarak, en son depremin ne zaman ve nerede olduğunu hızla öğrenebiliyor. Peki, bugün herhangi bir deprem meydana geldi mi?

Az önce deprem mi oldu? Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye, sık sık deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntıları daha yakından hissediyor. Bugün meydana gelen depremleri anlık olarak takip edebilir, en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 23 Şubat saat 02:47'de Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Şubat 2025 Pazartesi AFAD ve KANDİLLİ RASATHANESİ son depremleri öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi