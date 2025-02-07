Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Ege Denizi son depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşların dikkatle izlediği olaylar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme dair en güncel verileri anlık olarak paylaşarak, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi önemli bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Depremin etkilediği bölgelerdeki vatandaşlar ise, “Deprem oldu mu?“, “Merkez üssü neresi?“, “Şiddeti ne kadar?“ gibi soruları yanıtlamak için araştırmalar yapıyor. İşte, 7 Şubat 2025 tarihli en son deprem bilgileri...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Türkiye genelinde farklı büyüklüklerdeki depremler devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşarak, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Depremi hisseden kişiler, yaşadıkları bölgedeki son depremler hakkında bilgi edinmek için sıkça bu kaynaklardan faydalanıyor. Yayınlanan verilerde, depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve diğer önemli bilgiler yer alıyor.
Az Önce Deprem Mi Oldu? Son Depremler Nerede ve Kaç Şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anında duyurarak, hem büyük hem de küçük çaplı sarsıntılar hakkında bilgi veriyor. Vatandaşlar, bu listeyi takip ederek yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını ve depremin büyüklüğünü öğrenebiliyor.
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