Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Gaziantep ve il il AFAD son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu listeler, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi önemli bilgileri içeriyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise, “Az önce deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede oldu?”, “Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 29 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…

Ülke genelinde hem büyük hem de küçük sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede deprem hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini dikkatle takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgileri edinmeyi sağlıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?”, "Nerede ve ne kadar büyük?” İşte, 29 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi. Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen son depremleri anlık olarak duyuruyor. Son depremler listesi, küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları içeriyor ve bu liste üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği gibi detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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