Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Gaziantep ve il il AFAD son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu listeler, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi önemli bilgileri içeriyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise, “Az önce deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede oldu?”, “Kaç büyüklüğündeydi?” gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 29 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…
Ülke genelinde hem büyük hem de küçük sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede deprem hisseden vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini dikkatle takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli bilgileri edinmeyi sağlıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?”, "Nerede ve ne kadar büyük?” İşte, 29 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen son depremleri anlık olarak duyuruyor. Son depremler listesi, küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları içeriyor ve bu liste üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği gibi detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”