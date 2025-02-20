Son dakika: Okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar kar tatili oldu? Okullar tatil mi 20 Şubat! Samsun, Ordu, Muş, Trabzon ve Sivas okullar tatil edildi mi?

Son dakika kar tatili haberi... Dün yurda giriş yapan soğuk hava dalgası birçok ilde etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 ilde kar tatili haberi geldi. Kar tatili haberleri, illerin valilik makamları tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, hangi okullarda ve hangi şehirlerde tatil duyurusu yapıldı? Hangi il ve ilçelerde okullar kar tatili oldu? Okullar tatil mi 20 Şubat! Samsun, Ordu, Muş, Trabzon ve Sivas okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

'Hangi illerde okullar tatil edildi' soruları, valiliklerin resmi açıklamaları sonrası netlik kazandı.

İstanbul, Trabzon ve birçok ilde eğitime bir günlük ara verildi. İşte, Tüm Türkiye'de son dakika tatil haberleri ve valiliklerden yapılan açıklamaların detayları;

İSTANBUL

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

ORDU

Ordu'da yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.,

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

BOLU

Bolu'da kar nedeniyle merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçesinde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir” denildi.

BİLECİK

BİLECİK Valiliği yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bilecik'te hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bekleniyor. Bilecik Valiliği olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Valilik sitesinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, Bilecik merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen mezkur yerlerde bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşamı olumsuz etkileyen kar nedeniyle ilçe genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

İlçede etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bahçesaray Kaymakamlığı, okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bahçesaray'da etkisi süren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20.02.2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve kırsal mahallelerden taşımalı gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İnegöl ilçesinde kar etkisini gösterirken, yağışın devam etmesi nedeniyle İnegöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi olarak taşıma kapsamında; özel eğitim ve kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ERZURUM

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını bildirdi.

AĞRI VE ERZİNCAN

Ağrı ve Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ağrı ve Erzincan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

KARS VE ARDAHAN

Kars ve Ardahan'da, Ardahan'ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kars ve Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

RİZE

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." ifadesini kullandı.

SİİRT

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

MUŞ

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi. Vize ilçesinde de eğitime yarın ara verilmişti.

SİİRT

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İlimiz merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri hariç) 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir."

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki hava durumu ve koşullara göre yetkili kurullarca ayrı ayrı karar alınacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.

Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YALOVA

Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla İl Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların da yarın idari izinli olacağı belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çan, Yenice ve Biga kaymakamlıklarından yapılan duyuruda, söz konusu ilçelerde ve Terzialan beldesinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski öngörüldüğü için İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim ve öğretime devam edeceği bildirildi.

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

SİNOP

Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

ESKİŞEHİR

Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

MALATYA

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi