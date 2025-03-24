Son teravih ne zaman, saat kaçta? Ramazan’ın son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 Konya, İstanbul, Ankara, İzmir son teravih namazı saati
Teravih namazı saatleri, Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitleriyle birlikte her gün güncellenmektedir. Ramazan boyunca her akşam kılınan teravih namazı, Ramazan ayının son gününe kadar devam edecektir. Peki, 2025 yılı itibarıyla son teravih namazı hangi tarihte kılınacak? İşte Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir yatsı namaz saatleri...
Son teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak? Mart ayı itibariyle başlayan Ramazan ayının son günleri geldi. İslam alemi ve Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiriyor. İşte Konya, İstanbul, Ankara, İzmir son teravih namazı saati.
SON TERAVİH NE ZAMAN?
Son teravih namazı Ramazanın son günü kılınacak. 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan son teravih namazının kılınması ile sona eriyor.
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