Survivor’da dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi! Almeda Baylan ve Ayşe Yüksel kavga etti
Survivor 2025’te heyecan dorukta! Haftanın son dokunulmazlık oyununda, Ayşe Yüksel ve Almeda Baylan arasında gergin anlar yaşandı. Bu sırada gerilimi yatıştırmaya çalışan Yiğit Poyraz, arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Survivor All Star 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları, kritik dokunulmazlık oyunları için parkurda kıyasıya yarıştı.
Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen rodeo oyunu sonunda kazanan belli oldu.
Survivor'da kritik oyunun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Ada konseyinde adı en çok yazılan İsmail Balaban 4. eleme adayı oldu. Survivor 2025'te eleme adayları sırasıyla; Sedat, Batuhan, Doğuş ve İsmail oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu devam ederken Gönüllüler takımında ortalık birden gerildi.
Ayşe Yüksel ve Almeda Baylan arasında tartışma yaşandı. İki yarışmacıyı takım arkadaşları Yiğit Poyraz sakinleştirmeye çalıştı.
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