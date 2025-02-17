Survivor kim elendi? 16 Şubat Pazar Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu izleyicilerle buluştu. Eleme adayları Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Sevgi İme ve Meryem Kasap, yarışmada kalabilmek için zorlu bir mücadeleye girişti. Eleme düellosunun ardından ise dokunulmazlık oyunuyla heyecan doruğa çıktı. Peki, Survivor’da kim elendi? Eleme düellosunun kazananı kim oldu? 16 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor’daki gelişmeler...

Survivor'da eleme düellosu heyecanı devam etti! Kıran kırana geçen mücadelede bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme düellosunun ardından, veda eden isim ve düello eşleşmeleri merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi, kim yarışmaya veda etti? 16 Şubat 2025 tarihinde oynanan Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. İşte, Survivor yeni bölümde yaşanan tüm gelişmeler. SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER YARIŞTI? Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star ünlüler takımından, Meryem, Sema ve Serenay eleme adayı olarak gösterildi. Gönüllüler takımından ise Sevgi İme eleme adayı olarak gösterildi. SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor dokunulmazlık oyununu All Star (Kırmızı Takım) kazandı. SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT? Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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