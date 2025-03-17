SURVİVOR KİM ELENDİ? Survivor All Star’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star’da eleme düellosu heyecanı doruk noktasına ulaştı. Son eleme düellosunda Asena ve Elif, adada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Ardından, adaya veda eden isim belli oldu. Ayrıca, takımlar ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takım avantaj sağlayacak, kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor’dan kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve adaya kim veda etti? Detaylar haberimizde...

Survivor'da yeni eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim belli oldu. Bu heyecanlı mücadele sonrası takımlar, ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'dan kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve adaya kim veda etti? SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MART 2025? Asena ile Elif arasında gerçekleşen düello oyununun ardından adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu. SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 16 MART 2025? İlk dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. All Star takımı yarın ilk eleme adayını belirleyecek. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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