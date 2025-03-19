Taksim Metro İstasyonu Kapalı mı? 19 Mart 2025 İstanbul’da Hangi Metrolar Sefer Yapmıyor?

İstanbul Valiliği'nin kararıyla 19 Mart 2025 Çarşamba günü, bazı metro hatlarında önemli değişiklikler yapıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. Bu istasyonlarda seferler durduruldu.
Taksim Metro Kapalı mı?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, M2 hattının Taksim istasyonu, M1 hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve F1 hattının Taksim-Kabataş Füniküler hattı geçici olarak hizmete kapatıldı. Taksim istasyonuna giriş ve çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak. Bu hatlar, Taksim yönüne gitmek isteyen yolcular için kullanılmayacak.
19 Mart 2025 Hangi Metrolar Kapalı?
Bugün itibarıyla İstanbul'da kapalı olan metrolar şunlardır:
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı - Emniyet-Fatih istasyonu
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı - Taksim istasyonu
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı