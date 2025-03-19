Taksim Metrosu Açıldı mı, Açılacak mı, Ne Zaman Açılacak? M2 Metrosu Saat Kaçta Açılacak?
Metro İstanbul, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim metro istasyonunun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, seferlerin tekrar başlayacağı saati merakla bekliyor.
M1 ve M2 hatlarındaki bazı durakların kapatılmasının ardından, Taksim metrosunun ne zaman normale döneceği konusunda ikinci bir duyuru yapılacağı belirtildi. Metro İstanbul, Taksim istasyonunda seferlerin geçici olarak yapılamadığını ve açılış saatinin ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.
Taksim Metro Durağı Ne Zaman Açılacak?
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim metro istasyonunun bugün erken saatlerde kapatıldığını duyurdu. Seferlerin geçici olarak yapılamadığı bu durak için, açılış saati ile ilgili açıklama bekleniyor.
Taksim Metro Hattı Ne Zaman Açılacak?
Metro İstanbul, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı hattındaki Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim istasyonunun yanı sıra F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını da kapattı. Taksim metrosunun ne zaman açılacağı, Metro İstanbul'un ikinci duyurusu ile netlik kazanacak.
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