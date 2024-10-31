Trabzon’da tam 125 şubesi bulunuyor! Ortahisar’da 61, Akçaabat’ta 19 mağazası var!
Trabzon, tarihi zenginlikleri ve doğal manzaralarıyla tanınmasının yanı sıra, alışveriş alanında yaşanan önemli değişimlerle de öne çıkıyor. Şehrin farklı bölgelerine yayılmış olan market zinciri, 125 şubesiyle Trabzonlulara modern ve pratik alışveriş deneyimleri sunarak bu dönüşümdeki lider konumunu sürdürüyor.
Gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev eşyaları gibi farklı kategorilerde her bütçeye hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Rekabetçi fiyat stratejisi sayesinde, Trabzon halkı kaliteli ürünlere daha rahat ulaşabiliyor.
Yerel Halka Fırsatlar!
Yerel üreticilerle iş birliği yaparak Trabzon ekonomisine katkıda bulunan bu market zinciri, 125 şubesi sayesinde şehir genelinde binlerce kişiye istihdam imkanı sunuyor. Bu yaklaşım, yerel kalkınmayı önemli ölçüde destekliyor.
Müşteri Memnuniyetine Özen Gösterme!
Müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli hedef olarak belirleyen bu market, alışverişi kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunuyor. Geniş mağaza düzeni ve hızlı kasalar, alışveriş deneyimini daha keyifli ve verimli bir hale getiriyor.
Trabzon'da 125 Şubesi Bulunuyor!
Eğitim, sağlık ve çevre koruma gibi çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal gelişime katkıda bulunan BİM marketler zinciri, 125 şubesi sayesinde Trabzon'un sosyal ve kültürel yapısına olumlu etkilerde bulunuyor.
Akçaabat - 19
Araklı - 6
Arsin - 3
Beşikdüzü - 2
Çarşıbaşı - 2
Çaykara - 1
Düzköy - 1
Maçka - 4
Of - 8
Ortahisar - 61
Sürmene - 3
Şalpazarı - 1
Tonya - 1
Vakfıkebir - 4
Yomra - 9
Kaynak: Haber Merkezi
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