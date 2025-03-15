TV YAYIN AKIŞI 15 MART 2025 Bu akşam TV’de ne var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

15 Mart 2025 Cumartesi günü için TV yayın akışı açıklandı. Cumartesi akşamı hangi dizi ve programların ekrana geleceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanal yayın akışlarını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam TV’de neler var? 15 Mart 2025 için Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV’nin yayın akışı listesi işte burada...

15 Mart 2025 TV yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı, kanal yayın akışlarıyla netleşiyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Mart 2025'te Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV ekranlarında neler olacak? İşte akşamın yayın akışına dair detaylar. TRT 1 Yayın Akışı 05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif 07.15 Gönül Dağı 10.50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 11.10 Bir Zamanlar İstanbul 14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 14.40 Vefa Sultan 16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18.00 Ramazan Sevinci 19.30 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Vefa Sultan 01.30 Parola Vatan: Sıfır Terör 02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 04.25 Sahur Bereketi KANAL D Yayın Akışı 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:45 Uzak Şehir 16:00 İnci Taneleri 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Piyasa 23:30 İnci Taneleri 01:45 Piyasa 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti ATV Yayın Akışı 06:30 Zembilli 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Zembilli 13:00 Kardelenler 15:15 Bir Gece Masalı 17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:30 atv Ana Haber 20:00 Can Borcu 00:20 Kardelenler 03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur NOW TV Yayın Akışı 08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU 11.15 EKONOMI ARASI 11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA 12.30 KAMERA ARKASI 13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET... 16.00 KIZIL GONCALAR 19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU 20.00 ZAFERIN RENGI 23.30 HUDUTSUZ SEVDA 02.15 HER YERDE SEN 04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI 05.45 BAY YANLIŞ SHOW TV Yayın Akışı 08:00 Kızılcık Şerbeti 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Siyah Kalp 15:30 Sandık Kokusu 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Deha 02:00 Kızılcık Şerbeti 04:15 Siyah Kalp TV8 Yayın Akışı 06:00 Tuzak 07:45 Süper 1 Takım 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm 09:00 Oynat Bakalım 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm 16:30 Survivor Panorama / Canlı 20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim 03:30 Gazete Magazin Kaynak: Haber Merkezi

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