TV YAYIN AKIŞI 15 MART 2025 Bu akşam TV’de ne var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

15 Mart 2025 TV yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı, kanal yayın akışlarıyla netleşiyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Mart 2025'te Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV ekranlarında neler olacak? İşte akşamın yayın akışına dair detaylar.
TRT 1 Yayın Akışı
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07.15 Gönül Dağı
10.50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
11.10 Bir Zamanlar İstanbul
14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.40 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.30 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Vefa Sultan
01.30 Parola Vatan: Sıfır Terör
02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.25 Sahur Bereketi
KANAL D Yayın Akışı
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Uzak Şehir
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
23:30 İnci Taneleri
01:45 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV Yayın Akışı
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
15:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kardelenler
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV Yayın Akışı
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMI ARASI
11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
12.30 KAMERA ARKASI
13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
16.00 KIZIL GONCALAR
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ZAFERIN RENGI
23.30 HUDUTSUZ SEVDA
02.15 HER YERDE SEN
04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
05.45 BAY YANLIŞ
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
TV8 Yayın Akışı
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
Kaynak: Haber Merkezi