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TV YAYIN AKIŞI 15 MART 2025 Bu akşam TV’de ne var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

TV YAYIN AKIŞI 15 MART 2025 Bu akşam TV’de ne var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi
15 Mart 2025 Cumartesi günü için TV yayın akışı açıklandı. Cumartesi akşamı hangi dizi ve programların ekrana geleceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanal yayın akışlarını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam TV’de neler var? 15 Mart 2025 için Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV’nin yayın akışı listesi işte burada...

 

15 Mart 2025 TV yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı, kanal yayın akışlarıyla netleşiyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Mart 2025'te Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8 ve NOW TV ekranlarında neler olacak? İşte akşamın yayın akışına dair detaylar.

TRT 1 Yayın Akışı

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.15 Gönül Dağı

10.50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

11.10 Bir Zamanlar İstanbul

14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.40 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Vefa Sultan

01.30 Parola Vatan: Sıfır Terör

02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.25 Sahur Bereketi

KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:30 İnci Taneleri

01:45 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV Yayın Akışı

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

15:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV Yayın Akışı

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

12.30 KAMERA ARKASI

13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

16.00 KIZIL GONCALAR

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ZAFERIN RENGI

23.30 HUDUTSUZ SEVDA

02.15 HER YERDE SEN

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

05.45 BAY YANLIŞ

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TV8 Yayın Akışı

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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