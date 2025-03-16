TV YAYIN AKIŞI 16 MART 2025 Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

16 Mart 2025 TV yayın akışı listeleri, bu akşam izleyicileri hangi yapımların beklediğini merak edenler için kanalların internet sitelerinde paylaşıldı. Bugünkü yayın akışı arasında Kanal D’de yayınlanacak Cengizhan Destanı filmi öne çıkıyor. Peki, 16 Mart Pazar akşamı hangi diziler ve filmler izleyiciyle buluşacak? İşte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV gibi popüler kanalların yayın akışı...

Pazar akşamını televizyon başında geçirmek isteyenler, 16 Mart 2025 tarihli TV yayın akışı rehberi ile hangi diziler ve filmlerin ekrana geleceğini merak ediyor. İzleyiciler, gün boyu ve akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar ile keyifli bir gün geçirecek. Peki, bu akşam TV'de hangi yapımlar var? İşte 16 Mart 2025 için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanal yayın akışları... KANAL D YAYIN AKIŞI 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı 14:30 Piyasa 16:30 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Cengizhan Destanı 22:45 Kandahar 01:15 Piyasa 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 06:00 5N1K TRT 1 YAYIN AKIŞI 05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif 06.40 Yedi Numara 07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu 11.45 Enine Boyuna 13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör 14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 14.35 Vefa Sultan 16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18.00 Ramazan Sevinci 19.30 Ana Haber 20.00 Teşkilat 00.15 Vefa Sultan 01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı 02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 04.15 Sahur Bereketi ATV YAYIN AKIŞI 06:30 Zembilli 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:30 Dizi TV 14:20 Başka Bir Gün 17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:30 atv Ana Haber 20:00 Kardelenler 00:20 Kuruluş Osman 03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Sandık Kokusu 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bahar 15:30 Deha 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Deha 00:15 Kızılcık Şerbeti 02:45 Siyah Kalp 04:45 Sandık Kokusu STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Yalı Çapkını 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa 15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri 17:00 Kral Kaybederse 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Kral Kaybederse NOW TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arasi 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Kızıl Goncalar 16.00 Hudutsuz Sevda 19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar 02.45 Her Yerde Sen 04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri 05.45 Bay Yanlış TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 08:00 Türkiye'nin Doktorları 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm 16:30 Survivor Panorama / Canlı 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm Kaynak: Haber Merkezi

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