TV YAYIN AKIŞI 16 MART 2025 Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

Pazar akşamını televizyon başında geçirmek isteyenler, 16 Mart 2025 tarihli TV yayın akışı rehberi ile hangi diziler ve filmlerin ekrana geleceğini merak ediyor. İzleyiciler, gün boyu ve akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar ile keyifli bir gün geçirecek.
Peki, bu akşam TV'de hangi yapımlar var? İşte 16 Mart 2025 için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanal yayın akışları...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Piyasa
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Kandahar
01:15 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:00 5N1K
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.40 Yedi Numara
07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.35 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.30 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 Vefa Sultan
01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.15 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Dizi TV
14:20 Başka Bir Gün
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arasi
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.00 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02.45 Her Yerde Sen
04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05.45 Bay Yanlış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
Kaynak: Haber Merkezi