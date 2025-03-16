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TV YAYIN AKIŞI 16 MART 2025 Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 16 MART 2025 Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı
16 Mart 2025 TV yayın akışı listeleri, bu akşam izleyicileri hangi yapımların beklediğini merak edenler için kanalların internet sitelerinde paylaşıldı. Bugünkü yayın akışı arasında Kanal D’de yayınlanacak Cengizhan Destanı filmi öne çıkıyor. Peki, 16 Mart Pazar akşamı hangi diziler ve filmler izleyiciyle buluşacak? İşte TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV gibi popüler kanalların yayın akışı...

Pazar akşamını televizyon başında geçirmek isteyenler, 16 Mart 2025 tarihli TV yayın akışı rehberi ile hangi diziler ve filmlerin ekrana geleceğini merak ediyor. İzleyiciler, gün boyu ve akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar ile keyifli bir gün geçirecek. 

Peki, bu akşam TV'de hangi yapımlar var? İşte 16 Mart 2025 için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanal yayın akışları...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Kandahar

01:15 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06.40 Yedi Numara

07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör

14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.35 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 Vefa Sultan

01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.15 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Dizi TV

14:20 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arasi

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.00 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

02.45 Her Yerde Sen

04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05.45 Bay Yanlış

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

Kaynak: Haber Merkezi

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