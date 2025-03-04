UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM FULL İZLE! Uzak Şehir Son Bölüm izle | Uzak Şehir 17. Bölüm Fragmanı
Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle büyük ilgi görüyor.Dizide bu hafta Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya’ya boşanması için baskı uyguluyor. Peki, Alya kendisi için mi yoksa Sadakat’in çıkarı için mi karar verecektir? İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...
UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM KONUSU
Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat'i bulur. Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı uygular. Sadakat'in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarı için mi karar verecektir?
Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği Uzak Şehir'de Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Peki, Alya ve Cihan boşanacak mı?
Uzak Şehir Son Bölüm ve Fragman İzle
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