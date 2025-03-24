UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE FULL! Alya hayal kırıklığı yaşıyor! Kanal D Uzak Şehir 19. bölüm izle tek parça kesintisiz!

‘Uzak Şehir’ bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi ‘Uzak Şehir’e, usta oyuncu Nursel Köse, Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye karakteriyle katılıyor. Alya’nın annesinin konağa gelişi, olayların seyrini değiştirecek önemli gelişmeleri müjdeliyor. Ayrıca, Cihan ile Şahin arasında ’Albora’nın başına geçme’ meselesi gerginliği arttırıyor.

Uzak Şehir dizisi bu akşam 19. bölümüyle ekrana geliyor. Büyük bir merakla beklenen bölümün fragmanında, Nare'nin Cihan'a "Sen Meryem'i seviyordun ama Alya gelene kadar..." diyerek Cihan'ın değişen haline dikkat çekmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Cihan ile Demir'in aynı masaya oturmasının ardındaki sebep de izleyicilerin merakını artırmış durumda. İşte Kanal D Uzak Şehir 19. bölüm izleme bilgileri...

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin konusu şöyle;

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE!

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi