Valilikten açıklama geldi! Bayburt’ta okullar tatil mi edildi? 4 Mart Salı günü Bayburt’ta okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerinde Bayburt’ta kar yağışı beklentisi yer alıyordu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte Bayburt’ta okulların tatil olması ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
Bayburt kar yağışının sık görüldüğü illerden biri olarak, soğuk havanın etkisini hissettiriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 4 Mart 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. İşte detaylar...
Bayburt'ta okullar tatil mi?
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
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