Yaren Leylek hikayesi nedir? Adem Amca ve Yaren Leylek nerede yaşıyor? Adem Amca leyleğin adını neden Yaren koymuştur?

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın yeniden buluştuğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 14. yılında yine göçünü tamamlayarak geri dönen Yaren Leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak geleneksel buluşmalarına devam etti. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yansıyan bu anlamlı anlar, birçok kişinin dikkatini çekti. Fotoğrafları görenler, “Yaren Leylek’in hikayesi nedir? Adem Amca ve Yaren Leylek nerede yaşıyor?“ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte bu özel ilişkinin detayları...

Yaren Leylek hikayesi, birçok kişinin merak ettiği ve takdirle izlediği bir öykü haline gelmiştir. "Yaren" adı verilen leylek, her yıl düzenli olarak köyüne gelen ve balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan bir leylektir. Bu yıl, Yaren leyleğin köye gelmesinde biraz gecikme yaşanmış olsa da, köy halkı endişelenmiş olsa da, Yaren'in nihayet köyde olduğu haberiyle büyük bir rahatlama yaşanmıştır. Peki, Yaren Leylek'in hikayesi nedir? Adem Amca ve Yaren Leylek nerede yaşıyor? İşte bu özel hikayenin ayrıntıları... ADEM AMCA VE YAREN LEYLEK NEREDE YAŞIYOR? Balıkçı Adem Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşıyor. YAREN LEYLEK HİKAYESİ NEDİR? Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı. 14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor. Yaren leylek geçen yıl Adem Amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise geç göç ederek, 14 Mart akşamı yuvasına kondu. Bu sabah ise Adem Amca'nın kayığına gelen Yaren, 14. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu. Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor. Yaren'in dost canlılığı 2016 yılından itibaren fotoğraflanmış, 2019 yılında belgesel filme, 2024'te bir sinema filmine konu olmuştur. Kaynak: Haber Merkezi

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