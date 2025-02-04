Yarın okullar tatil mi? 4 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Malatya okullar tatil olacak mı? İşte İl İl tatil olacak şehirler listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugünden itibaren ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kar yağışının beklendiği birçok ilde öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 4 Şubat’ta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Bursa’da okullar tatil mi? Hangi illerde eğitime ara verilecek?

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte kar tatili ihtimali gündeme geldi.

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi?

İstanbul'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Ankara'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Ankara'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda gelişmeleri paylaşacağız.

İzmir'de Yarın Okullar Tatil Mi?

İzmir'de 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

Konya'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Konya'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Resmi açıklamalar yapıldığında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Bursa'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Bursa'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Resmi açıklamalar yapıldığında bilgileri paylaşacağız.

Hangi İllerde Okullar Tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Şubat 2025 tarihine ait güncel bilgiler:

Adana'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Adana'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Hava durumuna bağlı olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Ağrı'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Ağrı'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Antalya'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Antalya'da 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Yağış ve fırtına uyarıları takip ediliyor, resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Balıkesir'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Balıkesir'de şu an için okullar tatil edilmedi. Ancak hava şartlarına bağlı olarak yeni bir duyuru yapılırsa paylaşacağız.

Batman'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Batman'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililerden gelecek duyurulara göre güncelleme yapacağız.

Bingöl'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ancak 4 Şubat için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.

Çanakkale'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Çanakkale'de 4 Şubat'ta okullar tatil edilmedi. Hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınırsa haberimize eklenecektir.

Erzurum'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Erzurum'da kar yağışı devam ediyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kars'ta Yarın Okullar Tatil Mi?

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta Yarın Okullar Tatil Mi?

Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ancak 4 Şubat için okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzon'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Trabzon'da yağışlı hava devam ediyor. Okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili resmi duyurular takip ediliyor.

Tokat'ta Yarın Okullar Tatil Mi?

Tokat'ta kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Ancak şu an için okulların tatil edildiğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Güncellenen hava durumu bilgileri ve resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Malatya'da 6 Şubat'ta Okullar Tatil Edildi Mi?

Malatya'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde anma programları ve trafik yoğunluğu nedeniyle eğitime ara verileceği duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat'ta şehirdeki anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi kritik hizmetlerde asgari personel görevde olacak.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Artvin'de Okullar Tatil Mi?

Artvin'de 4 Şubat'ta kar tatili olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi