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Yozgat’ta Okullar Tatil Edildi mi? 19 Mart 2025 Kar Tatili Açıklaması Var mı?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Yozgat’ta Okullar Tatil Edildi mi? 19 Mart 2025 Kar Tatili Açıklaması Var mı?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Yozgat'ta da kendini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yozgat'ta Okullar Tatil mi?

Kar yağışının etkisini artırdığı Yozgat'ta, öğrenciler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bekliyor. Ancak Yozgat Valiliği'nden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Mevcut durumda Yozgat'ta okullar açık ve eğitim öğretim devam ediyor.

19 Mart 2025 Yozgat'ta Kar Tatili Olacak mı?

Şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak Yozgat Valiliği gün içinde yeni bir duyuru yapabilir. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin resmi kurumların açıklamalarını yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Yozgat Valiliği'nden Kar Tatili Açıklaması Geldi mi?

Yozgat Valiliği, şu an için okulların tatil edildiğine dair bir karar açıklamadı. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğini duyurdu.

Valiliğin ilerleyen saatlerde hava koşullarına bağlı olarak yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

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