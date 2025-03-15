Zaferin Rengi oyuncuları kimler? Zaferin Rengi filminin konusu nedir? Zaferin Rengi ne anlatıyor?

Türk sinemasının son dönemdeki en dikkat çeken yapımlarından biri olan Zaferin Rengi, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. 15 Mart Cumartesi akşamı, Now TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan bu film, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İşte Zaferin Rengi filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Türk sinemasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Zaferin Rengi, 15 Mart Cumartesi akşamı Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Çarpıcı hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, televizyon izleyicisiyle ilk kez buluşacak.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği filmin senaryosu ise, Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz tarafından yazıldı. İşte Zaferin Rengi'nin konusu ve oyuncu kadrosu...

ZAFERİN RENGİ KONUSU NEDİR?

Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor.

1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır.

ZAFERİN RENGİ OYUNCULARI

Kubilay Aka

Gülper Özdemir

Nejat İşler

Timuçin Esen

Yiğit Özşener

Gonca Vuslateri

Birce Akalay

Kaynak: Haber Merkezi