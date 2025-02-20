Konya Karatay’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Konya Valiliği Duyurdu! Karatay’da 20-21 Şubat okullar var mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20-21 Şubat Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve diğer ilçelerde tatil olan okullar.

Konya'da okullar tatil mi? 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 20 Şubat Perşembe Konya Karatay'da Okullar Tatil Mi? Konya'nın Karatay ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama ile bazı ilçelerde okulların tatil edildiği duyurulurken, Karatay için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karatay'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Valilikten gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Konya Karatay'da 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat Konya'da tatil olan okullar hangileri, Konya Karatay'da 21 Şubat Cuma günü okullar var mı diyenler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!