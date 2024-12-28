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2025 Ocak Ayı Sigara Fiyatları Belli Oldu: Zamlı Marlboro, Winston ve Parliament Fiyatları Ne Kadar?

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2025 Ocak Ayı Sigara Fiyatları Belli Oldu: Zamlı Marlboro, Winston ve Parliament Fiyatları Ne Kadar?
2025 yılının Ocak ayıyla birlikte sigara fiyatlarında ÖTV artışına bağlı olarak yeni zamların yapılması bekleniyor. Bu durum, sigara kullanıcıları tarafından yakından takip edilen önemli bir konu haline geldi. Türkiye’de sigara fiyatlarının belirlenmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), döviz kuru dalgalanmaları, enflasyon oranları ve sigara firmalarının kâr politikaları gibi faktörler etkili rol oynuyor. Philip Morris, BAT, JTI, TT ve diğer büyük sigara üreticileri, bu faktörler doğrultusunda fiyat politikalarını şekillendiriyor ve yeni fiyat listeleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

2025 yılına girilmesiyle birlikte sigara fiyatlarına beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı gündemdeki yerini koruyor. Sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği bu zamlar, Türkiye'deki ekonomik koşullar ve vergi düzenlemelerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Sigara Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Sigara fiyatlarının belirlenmesinde birden fazla ekonomik ve sektörel faktör etkilidir:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Devletin uyguladığı yüksek vergi oranları, sigara fiyatlarının önemli bir kısmını oluşturur.

  • Döviz Kuru Dalgalanmaları: Sigara üretiminde kullanılan hammaddelerin ithal edilmesi, döviz kurlarındaki değişimlerin fiyatlara yansımasına neden olur.
  • Enflasyon Oranları: Genel enflasyon oranındaki artış, üretim ve dağıtım maliyetlerini yükselterek sigara fiyatlarına doğrudan etki eder.
  • Firma Kâr Politikaları: Sigara üreticisi firmaların kâr hedefleri ve pazarlama stratejileri, nihai satış fiyatını etkiler.
  • Regülasyonlar ve Yasal Düzenlemeler: Hükümetin sigara tüketimini azaltmaya yönelik aldığı kararlar ve düzenlemeler fiyatları etkileyebilir.

Bu faktörlerin her biri, sigara fiyatlarının dönemsel olarak artmasına veya azalmasına neden olabilir.

2025 Ocak Güncel Sigara Fiyat Listesi

Philip Morris (PM) Grubu

  • Marlboro Red/Touch: 82 TL
  • Marlboro Edge: 80 TL
  • Parliament Night Blue: 81 TL
  • Parliament Aqua Blue Slims: 81 TL
  • Muratti: 78 TL
  • Lark: 76 TL
  • Chesterfield: 75 TL

British American Tobacco (BAT) Grubu

  • Kent Blue: 80 TL
  • Kent Switch Dark Blue: 78 TL
  • Dunhill Double Blue: 90 TL
  • Rothmans: 72 TL
  • Tekel 2000: 70 TL

Japan Tobacco International (JTI) Grubu

  • Winston Dark Blue: 74 TL
  • Winston Slims: 80 TL
  • Camel Yellow & Brown: 75 TL
  • Monte Carlo: 72 TL

TT Grubu (Ekonomik Markalar)

  • President: 68 TL
  • Medley: 66 TL
  • HD Sky: 66 TL
  • MMC: 66 TL      
     

EN UCUZ SİGARA HANGİ MARKA?

2025 yılı itibarıyla en uygun fiyatlı sigaralar genellikle TT Grubu ürünlerinden oluşuyor. Medley, MMC ve Toros 2005 gibi markalar  66 tl fiyatıyla en düşük sigara grubunda yer almakta.

EN PAHALI SİGARA MARKASI HANGİSİ?

Parliament Night Blue ve Winston Slims gibi premium markalar ise 80 TL üzeri fiyatlarla satılıyor.

SİGARA ZAMLARININ TÜKETİCİYE ETKİSİ

Fiyat artışları, sigara tüketicilerinin davranışlarında değişime yol açıyor. Birçok kişi daha uygun fiyatlı sigaralara yönelirken, sarmalık tütün kullanımında da belirgin bir artış gözlemleniyor. 2025 Ocak itibarıyla 100 gramlık kıyılmış tütün fiyatının 170 TL'ye yükseldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki süreçte döviz kuru ve enflasyon gibi faktörler sigara fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor. Tiryakiler, yeni zamlarla birlikte bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi

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