EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 | Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi: Artış Kapıda! Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılması gündemde ve bu düzenlemenin torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor. Gözler pazartesi günü Meclis’e çevrildi.

İkramiye Artışı Masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AK Parti ekonomi ekibinin katıldığı görüşmede, ikramiye artışına dair detaylar değerlendirildi.

4 Bin Lira Seçeneği Öne Çıkıyor

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesinin artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. Toplantıda, mevcut 3 bin liralık ikramiyenin yükseltilmesi için üç farklı seçenek üzerinde duruldu. Yapılan etki analizleri sonucunda, ikramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya çıkarılması öne çıktı.

Son Karar Erdoğan'da

İkramiye artışı için belirlenen alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve nihai karar onun talimatıyla netleşecek. Yeni düzenleme, AK Parti'nin pazartesi günü Meclis'e sunmayı planladığı torba yasa teklifine dahil edilecek.

Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul'dan geçirilmesi bekleniyor. Hedef, düzenlemenin hızlıca yasalaşarak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere zamlı ikramiyelerinin ödenmesi.

Kaynak: Haber Merkezi