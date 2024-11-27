Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladı: Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93! 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı için uygulanacak ve vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı.
Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Açıklanan zam oranı 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayınlanmış olan tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.
TÜİK'İN YAYINLADIĞI Y-ÜFE ORANI KABUL EDİLDİ
Bakanlığın yayınladığı tebliğde, şu ifadele kullanıldı:
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
YENİDEN DERLEME ORANI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLİYOR
Yeni vergi, harç ve ceza tutarları
Kimlik kartı ücretleri
Trafik cezaları
Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri
Yurt dışına çıkış harcı
Pasaport
Ehliyet
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Gelir vergisi dilimleri
Emlak vergisi
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri
Engellilere özel ÖTV'siz araç limiti
Araç muayene ücretleri
IMEI kayıt ücreti
EHLİYET
Yeniden değerlemenin belli olmasının ardından da ehliyet ve pasaport ücretlerinde yapılacak olan fiyat değişimleri netleşti.
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230 TL
2025: 331 TL
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
PASAPORT HARCI
Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından pasaportta yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7.833 TL
2025: 11.274 TL
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi 1.137 TL'ye yükselecek.
TRAFİK CEZASI
Yeniden değerleme oranının ardından trafik cezaları da zamlandı. İşte yeniden değerleme oranının ardından güncellenen tutarlar.:
Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek
Cep telefonu kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek
Hız sınırını yüzde 10-30 kadar aşma: 1.506 T'den 2.168 TL'ye yükselecek
Hız sınırını yüzde 30-yüzde 50 kadar aşma: 3.135 TL'den 4.516 TL'ye yükselecek
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek
Drift atma: 32.233 TL'den 46.411 TL'ye yükselecek
Sahte plaka kullanma: 32.170 TL'den 46.326 TL'ye yükselecek
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL'den 47.876 TL'ye yükselecek
Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL'den 26.550 TL'ye yükselecek
Plakasız kullanma: 10.917 TL'den 15.709 TL'ye yükselecek
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükselecek
Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükselecek
Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek
Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek
Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL'den 3.812 TL'ye yükselecek
Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek
Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek
Hatalı sollama yapma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek
Engelli yerine park etme: 1.380 TL'den 1.987 TL'ye yükselecek
Emniyet kemeri takmama: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek
Takip mesafesine uymama: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek
Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: 720 TL
Yurt dışı çıkış harcı ücreti 2024'te kullananılan 500 TL'den 720 TL'ye çıktı.
ENGELLİLERE ÖZEL ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.
Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.
IMEI KAYIT ÜCRETİ
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.
Kaynak: AA