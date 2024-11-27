Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladı: Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93! 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

TÜİK’in yayınladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranı yüzde 43,93 olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2024 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı için uygulanacak ve vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak açıkladı.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Açıklanan zam oranı 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayınlanmış olan tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

TÜİK'İN YAYINLADIĞI Y-ÜFE ORANI KABUL EDİLDİ

Bakanlığın yayınladığı tebliğde, şu ifadele kullanıldı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

YENİDEN DERLEME ORANI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLİYOR

Yeni vergi, harç ve ceza tutarları

Kimlik kartı ücretleri

Trafik cezaları

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Yurt dışına çıkış harcı

Pasaport

Ehliyet

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Gelir vergisi dilimleri

Emlak vergisi

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

Engellilere özel ÖTV'siz araç limiti

Araç muayene ücretleri

IMEI kayıt ücreti

EHLİYET

Yeniden değerlemenin belli olmasının ardından da ehliyet ve pasaport ücretlerinde yapılacak olan fiyat değişimleri netleşti.

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230 TL

2025: 331 TL

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

PASAPORT HARCI

Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından pasaportta yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7.833 TL

2025: 11.274 TL

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi 1.137 TL'ye yükselecek.

TRAFİK CEZASI

Yeniden değerleme oranının ardından trafik cezaları da zamlandı. İşte yeniden değerleme oranının ardından güncellenen tutarlar.:

Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek

Cep telefonu kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek

Hız sınırını yüzde 10-30 kadar aşma: 1.506 T'den 2.168 TL'ye yükselecek

Hız sınırını yüzde 30-yüzde 50 kadar aşma: 3.135 TL'den 4.516 TL'ye yükselecek

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek

Drift atma: 32.233 TL'den 46.411 TL'ye yükselecek

Sahte plaka kullanma: 32.170 TL'den 46.326 TL'ye yükselecek

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL'den 47.876 TL'ye yükselecek

Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL'den 26.550 TL'ye yükselecek

Plakasız kullanma: 10.917 TL'den 15.709 TL'ye yükselecek

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükselecek

Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükselecek

Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek

Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükselecek

Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL'den 3.812 TL'ye yükselecek

Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek

Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek

Hatalı sollama yapma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükselecek

Engelli yerine park etme: 1.380 TL'den 1.987 TL'ye yükselecek

Emniyet kemeri takmama: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek

Takip mesafesine uymama: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek

Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL'den 994 TL'ye yükselecek

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: 720 TL

Yurt dışı çıkış harcı ücreti 2024'te kullananılan 500 TL'den 720 TL'ye çıktı.

ENGELLİLERE ÖZEL ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

Kaynak: AA