Merkez Bankası faizi indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47,5’e indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), aralık ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonuçlandı.
Piyasalarda TCMB'nin politika faizinin oranının enflasyonun düşmesine paralel olarak düşürmesi beklentisi taşınıyordu.
FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
POLİTİKA METNİ YAYINLANDI
Faiz oranı ile birikte Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni de yayınlandı.
BEKLENTİ, FAİZ ORANININ 150 BAZ PUAN DÜŞMESİ YÖNÜNDEYDİ
Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın ardından aralık ayında politika faizini 150 baz düşürülerek yüzde 48,5'e indirmesi yönündeydi.
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