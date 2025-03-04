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Sigara fiyatları 2025: Zamlı sigara fiyatları listesi (2025)

Sigara fiyatları 2025: Zamlı sigara fiyatları listesi (2025)

Hem yerli hem de yabancı sigara markalarına uygulanan fiyat artışları, tüketicilerin bütçesine doğrudan yansırken, sigara kullanıcıları yeni fiyatları merak ediyor. Yapılan zamlarla birlikte birçok markanın satış fiyatı yükselirken, özellikle vergi artışlarının ve maliyetlerdeki yükselişin fiyatlara etkisi dikkat çekiyor.

Peki, güncellenen sigara fiyatları nasıl şekillendi? İşte zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar...

JTI Fiyat Listesi
(05.03.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.)

WINSTON

Dark Blue & Deep Blue: 79₺
Slender Q Line: 79₺
Slender: 80₺
Winston: 83₺
Slims: 89₺
Xsence: 91₺
CAMEL

Slender: 76₺
Deep Blue: 77₺
Black & White: 78₺
Yellow & Brown: 81₺
LD

76₺
MONTE CARLO

75₺
CAMEL Yellow 100 (Gram) – Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü

175₺

Kaynak: Haber Merkezi

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