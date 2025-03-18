57. Alay hikayesi ve olayı nedir? 57. Alay nerede, kaç kişiydi, hepsi şehit mi oldu? 57. Alay komutanı kimdir?

​Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı, 18 Mart’ta Türkiye’nin gündeminde yerini alırken, zaferin sembollerinden biri olan 57. Alay’ın kahramanlık hikayesi de yeniden anılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözüyle hafızalarda kalan Çanakkale Savaşının en çarpıcı anlarından biri olan 57. Alay’ın mücadelesi, milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıydı. Peki, 57. Alay kimdir, nasıl kahramanlıklar sergilemiş ve ne zaman şehit olmuştur? İşte, 57. Alay’ın tarihi serüveni...

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, bu büyük zaferin kahramanlık öykülerinden biri olan 57. Alay yeniden anılıyor. 25 Nisan 1915'te, Anzak Çıkarması'na karşı gösterdiği kahramanca direnişle tarihe geçen 57. Alay, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözüyle özdeşleşmiştir. 57. Alay, yalnızca Çanakkale'nin değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olmuştur.

57. Alay'ın Çanakkale Savaşındaki Yeri ve Kahramanlıkları

57. Alay, Çanakkale Zaferi'nin simgelerinden biri olarak, Anzak Çıkarması'nın başladığı 25 Nisan 1915'te, düşman kuvvetlerine karşı verdiği mücadeleyle destanlaşmıştır. 19. Piyade Tümeni'ne bağlı olan bu alay, Osmanlı İmparatorluğu ordusunun Çanakkale Kara Muharebeleri'ndeki en büyük kahramanlıklarından birini sergilemiştir. 57. Alay, 30 Kasım 1915'te Osmanlı Padişahı V. Mehmed tarafından Altın ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları ile ödüllendirilmiştir. 57. Alay, 15 Nisan 1915'te Anzak Çıkarması'nı durdurmuş, büyük kayıplarla efsaneleşmiş bir alay olmuştur.

57. Alay'ın Kahramanlık Hikayesi

Fransa ve İngiltere, İstanbul'u işgal etmeyi ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmayı planlamışlardı. Ancak, İstanbul'u ele geçiremeyen düşman kuvvetleri, bu kez Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmayı hedeflemişti. Yedek kuvvet olarak Bigalı Köyü'nde bulunan 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, bu çıkarmanın Arıburnu'ndan yapılacağına inanıyordu. Düşman 25 Nisan gecesi tam olarak Mustafa Kemal'in tahmin ettiği yerden çıkarma yapınca, Mustafa Kemal derhal harekete geçti. 57. Alay, düşman kuvvetlerine karşı cesurca direnirken, Mustafa Kemal tarihe geçen şu sözlerini söyledi: "Düşmandan kaçılmaz, süngü tak!” Bu söz, Türk askerinin direncini ve kahramanlığını simgelemiştir.

57. Alay Kaç Kişiydi, Hepsi Şehit Oldu Mu?

57. Alay, 25 Nisan'da 4-5 katı büyüklüğündeki düşman kuvvetlerine karşı büyük bir kahramanlık mücadelesi verdi. Bu mücadelenin sonunda, alayın üçte ikisi şehit oldu, ancak 57. Alay'ın sağ kalan askerleri daha sonra Filistin Cephesi'ne görevlendirildiler. Alayın komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey de bu çarpışmada şehit düşmüştür. Şehit olan askerlerin, milletin kaderini değiştiren kahramanlıkları tarihe kazındı.

57. Alay'ın Komutanı ve Kuruluşu

57. Alay, 1880'lerde kurulan 15. Tümen'e bağlıydı. 1891'de kurulduktan sonra 57. Piyade Alayı olarak bilindi. Alayın başına ise kahraman Yarbay Hüseyin Avni Bey atanmıştır. 57. Alay, Tekirdağ Yarkışla bölgesinde 1 Şubat 1915'te kurulmuş, ardından Çanakkale'ye gönderilmiştir. 57. Alay, 25 Nisan 1915'te büyük bir direniş sergileyerek, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli kahramanlardan biri olmuştur.

57. Alay'ın Şehitliği ve Anıtı Nerede?

57. Alay'ın şehitleri, Çataldere Vadisi'ndeki Bomba Sırtı'nın güney ucunda bulunan gerçek şehitlikte yatmaktadır. 57. Alay, Arıburnu Cephesi'ne ilk çıkarma yapan düşman kuvvetlerini geri püskürten Türk kuvvetlerinden biridir. Bu alay, Çanakkale Zaferi'nin simgelerinden biri olarak anılmakta ve kahramanlıkları her yıl 18 Mart'ta yeniden hatırlanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi