Adnan Oktar’ın 2 milyar liralık serveti devlete geçti

Adnan Oktar’ın kurduğu silahlı suç örgütünün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen servetinin devlete geçme süreci tamamlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamlayıp Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onamıştı.

61 LÜKS DAİRE VE 17 VİLLA

Adnan Oktar örgüt üyelerinin kullanımındaki 61 lüks otomobil ve 17 villanın Hazine'ye geçen mallar arasında yer aldığı da belirtilmişti. Örgüte karşı yapılan operasyonlarda ele geçirilen paraların milyon dolar değerinde olduğu da kamuoyunda gündem olmuştu.

EN AZ 2 MİLYAR LİRA DEVLETE GEÇTİ

Yaşanan süreçlerin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün mallarının hazineye devri tamamlandığı belirtildi.

Mahkeme kararıyla örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığı devlete geçti.

1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ YÖNETMİŞTİ

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma derinleştirilirken mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu detayı da gün yüzüne çıkmıştı.

MASAK'ın raporunda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu detayına da yer verilmişti.

Mali polis ise banka, tapu kayıtları ve örgüte ait iş yerlerinin değerlerini hesaplarken örgütün 1 milyar dolarlık bir serveti yönettiği ortaya çıkmıştı.

ÖRGÜTTEN DEVLETE GEÇEN MAL VARLIKLARI

- Global Yayıncılık şirketi

- Hayçelik Metal Ürünleri şirketi

- Saytrans Lojistik şirketi

- A9 Televizyonu

- Maye Grup çelik sanayi şirketi

- CSK Otomotiv

- Element Yapı inşaat şirketi

- Getaway Sağlık Turizm Acentası

- 61 lüks otomobil

- İstanbul Sarıyer'de apartman dairesi

- İstanbul Üsküdar'da dubleks daire

- İstanbul Beşiktaş'ta iki adet taşınmaz

- İstanbul Kartal'da tripleks villa

- İstanbul Üsküdar'da bir adet daire

- İstanbul Tuzla'da 4 adet havuzlu villa

- İstanbul Beşiktaş'ta 2 adet villa

- İstanbul Sarıyer'de bir apartman dairesi

- İstabul Üsküdar'da bir adet apartman dairesi

- İstanbul Kartal'da tripleks villa

- 7 adet Ata lira altını

- 724 bin TL nakit para

- 34 bin dolar nakit para

- 24 bin euro nakit para

- 323 bin TL nakit para

Kaynak: Haber Merkezi