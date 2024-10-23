ASELSAN ve Baykar arasında 95,1 Milyon dolarlık iş birliği anlaşması
ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."
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