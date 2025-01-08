Bakan Güler Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Pistorius'un telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Pistorius'un telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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