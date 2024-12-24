Bakan Yerlikaya’dan Balıkesir’deki patlama ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
BAKANLAR BÖLGEDE
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, patlamanın olduğu fabrikada inceleme yaparak olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.
8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi.
FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ
Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi