Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlama: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
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Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.
İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin kimlikleri şöyle:
• Tuğba Demir (21),
• Çetin Karamüftüoğlu (38),
• Muhammet Ergin (34),
• Özlem Özçakır (33),
• Tuba Sert (41),
• Enes Kırmızı (28),
• Seda Akın (35),
• Seçil Çapa (24),
• Müberra Sönmez (45),
• Selin Karanlıkoğlu (27),
• Elif Özgür (19).
OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazelerin morgdaki otopsi işlemleri, ekiplerin de patlama yerindeki çalışması sürüyor.
3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen 11 cenazenin kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsini ardından ortaya çıkacak. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, kimileri gözyaşlarına hakim olamadı. Aileleri, psikolojik destek ekipleri eşlik etti.
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