Balıkesir’deki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç soruşturma başlatıldığını belirterek şunları aktardı:
"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: AA