Barajda alabora olan balıkçı teknesinden 2 kişi kurtarıldı
Adıyaman’da baraja açılan balıkçı teknesi alabora olduktan sonra battı. Tekne batmadan hemen önce bir adaya sığınan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü (Klavin) mevkiinde piknik ve balık tutma amacıyla Atatürk Barajı'na açılan 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi su alarak battı.
Tekne batmadan önce bölgedeki bir adaya sığınan balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, ambulans ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'dan giden AFAD ekiplerinin müdahalesiyle adadan kurtarılan Yusuf Orman ve Erdal Can, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Islanan ve üşüyen balıkçıların ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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