Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 17 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı

Bugün televizyon yayın akışı, birbirinden eğlenceli programlar ve dizilerle dolu.
İşte 17 Aralık Salı günü TV yayın akışı:
KANAL D Yayın akışı
07.00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Uzak Şehir
02:00 Zalim İstanbul
STAR TV Yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
22:00 Sen Ağlama İstanbul
SHOW TV Yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar Yeni bölüm
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Deha
ATV Yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
TRT1 Yayın akışı
06:40 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Kara Ağaç Destanı
NOW Yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Her Yerde Sen
TV8 Yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi