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Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 17 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı

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Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 17 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı
Merakla beklenen Tv yayın akışı 17 Aralık 2024 Salı günü programları yayınlandı. Peki bugün tv’de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

Bugün televizyon yayın akışı, birbirinden eğlenceli programlar ve dizilerle dolu.

İşte 17 Aralık Salı günü TV yayın akışı:

KANAL D Yayın akışı

07.00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Uzak Şehir

02:00 Zalim İstanbul

STAR TV Yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

22:00 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV Yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar Yeni bölüm

23:45 Sandık Kokusu

02:15 Deha

ATV Yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

TRT1 Yayın akışı

06:40 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Kara Ağaç Destanı

NOW Yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Her Yerde Sen

TV8 Yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #TV yayın akışı

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