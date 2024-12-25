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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık’’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu hatırlatarak “Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık.“ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum.

BALIKESİR'DEKİ PATLAMA VE KAZA

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlamışlardır. Yine bu sabah Kazakistan'da yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Yine bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsünün geçişi esnasında bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların için de maalesef yoğun bakımda olanlar var. Allah şifalar versin.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ

Cumhur İttifakımızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım. CHP'ye şimdi eski genel başkanları Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Emeklinin memurun işçinin esnafın hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar. Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR, CARİ AÇIĞIMIZ GERİLİYOR"

Enflasyon düşüyor cari açığımız geriliyor sanayide çarklar dönüyor turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden dahya iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politiklarını sarsmadan muhalefetin bizi sürüklemek istediği politizm tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yürüteceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • M
    MERAM
    39 dakika önce

    25 BARİ OLSAYDI EV KİRASI 15 BEN NE YAPACAM.

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