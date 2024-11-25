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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir dava daha

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir dava daha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemedeki ifadeleri için 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yine hakaret içeren sözler sarf etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sebebiyle tazminat davası açıldığı açıklandı.

"TÜM DAVALARDAN VAZGEÇMİŞTİ"

Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1- 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız,
"siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti.

"ÇİRKİN ÜSLUP BİR DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜ"

2- Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır.

"KİŞİLİK HAKLARI AĞIR BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMİŞTİR"

3- Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

"500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

4- Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

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