Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi uluslararası yatırımlar yıllığını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye’ye gelmesi adına gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren “Türkiye’nin UDY Ortamına Genel Bakış“ başlıklı yıllığını yayımladı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımlara dair güncel verileri, önemli projeleri ve yatırım trendlerini tek bir kaynakta bir araya getirerek kapsamlı bir değerlendirme sunan yayın, ülkenin yatırım ortamıyla ilgili başucu kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Yıllıkta stratejik ve finansal yatırımlar alanında tanıtım çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı etkinlikler, iletişim ve markalama faaliyetleri, açıklanan büyük yatırım projeleri, sektörel gelişmeler, uluslararası yatırımcıların Türkiye değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası medyada yatırım haberleri, dijital projeler ve medya içerikleri bulunuyor.

"Türkiye'nin UDY Ortamına Genel Bakış" isimli yıllık; küresel yatırımcılar, iş dünyası liderleri ve politika yapıcılar için Türkiye'deki yatırım ortamını anlamalarına yardımcı olacak kaynak olarak öne çıkıyor.

Yıllıkta, 2024 yılında Türkiye'ye yapılan büyük ölçekli yatırımlara dair öne çıkan projeler ve sektörlere yönelik kapsamlı analizler yer alıyor. Aynı zamanda, yatırımcıların Türkiye'deki fırsatlardan nasıl faydalanabileceğine yönelik rehber niteliğinde bilgiler sunuluyor.

Yayında yer alan detaylı analizler ve güncel istatistiklerle, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki yükselen performansı gözler önüne seriliyor.

"Uluslararası yatırımcılar için konumumuzu bir kez daha gözler önüne seren bir yayın"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, söz konusu yıllık yayına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin UDY Ortamına Genel Bakış, ülkemizin stratejik konumu, güçlü ekonomik yapısı ve yatırım dostu politikaları sayesinde uluslararası yatırımcılar için dünyanın bağlantı noktası olma konumumuzu bir kez daha gözler önüne seren, verilerle, haberlerle ve zengin içeriklerle pekiştiren bir yayın oldu. Türkiye'nin yatırımlarda kaydettiği başarılar ve girişimcilik ekosistemimiz hakkında en güncel bilgileri edinmek isteyenleri bu değerli kaynağı incelemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA